Eda Avrupa şampiyonu – Fotomaç – 11 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Eda Avrupa şampiyonu

    Eda Avrupa şampiyonu
    FENERBAHÇELİ atlet Eda Tuğsuz, Portekiz'in Leiria kentinde gerçekleştirilen Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda altın madalya kazandı. U23 cirit atma branşında piste çıkan milli atlet Tuğsuz, 60.92'lik derecesiyle 23 Yaş Altı Cirit Atmada Avrupa Şampiyonu oldu. Erkeklerde Özkan Baltacı, 75,71'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. ise 75,20'lik derecesiyle 6. sırada kaldı
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eda Avrupa şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN