Alper Potuk'tan G.Saray mesajı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    'tan G.Saray mesajı

    Alper Potuk'tan G.Saray mesajı

    karşısında 3 puan alan 'de gözler derbiye çevrildi. maçın ardından, "Hem biz, hem taraftar, hem camia, maçını bekliyor" dedi

    İşte Alper'in açıklamaları:

    Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. İyi oyun, kötü oyun değil, mutlak 3 puan lazımdı. Önümüzdeki hafta bize geliyor. Kazandığımız takdirde tekrar avantajlı konuma geleceğiz.

    Derbilerde içeride oynadığımız maçlarda rakiplerimize büyük üstünlüğümüz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Hem biz, hem taraftar, hem camia, Galatasaray maçını bekliyor.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:23
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