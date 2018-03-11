Alper Potuk'tan G.Saray mesajı

İşte Alper'in açıklamaları:

Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. İyi oyun, kötü oyun değil, mutlak 3 puan lazımdı. Önümüzdeki hafta Galatasaray bize geliyor. Kazandığımız takdirde tekrar avantajlı konuma geleceğiz.

Derbilerde içeride oynadığımız maçlarda rakiplerimize büyük üstünlüğümüz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Hem biz, hem taraftar, hem camia, Galatasaray maçını bekliyor.