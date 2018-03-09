Kocaman’ın cezası kalktı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Kocaman’ın cezası kalktı

    Kocaman’ın cezası kalktı
    , "sportmenliğe aykırı" açıklamaları nedeniyle 50 bin TL ceza alan 'ın bu cezasını kaldırdı. Yapılan açıklamada, kararın oybirliği ile alındığı belirtildi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:21
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