Kameni’nin Fener’de işi yok – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’nin Fener’de işi yok

    Kameni’nin Fener’de işi yok
    Samsunspor , yediği hatalı goller nedeniyle sıkça eleştirilen 'nin F.Bahçe standardında olmadığını kaydetti.

    "Kameni olsa da olur olmasa da... Kameni gibi bir kalecinin 'de işi yok; vasat bir kaleci" diyen İpekoğlu, şöyle devam etti: "Sezon öncesi onun yerine genç bir isim alınsa Volkan'ın yanında gelişebilirdi. Ben F.Bahçe teknik ekibinde olsam kalede Volkan'ı oynatırım."

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kameni’nin Fener’de işi yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN