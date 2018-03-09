Kameni’nin Fener’de işi yok
"Kameni olsa da olur olmasa da... Kameni gibi bir kalecinin Fenerbahçe'de işi yok; vasat bir kaleci" diyen İpekoğlu, şöyle devam etti: "Sezon öncesi onun yerine genç bir isim alınsa Volkan'ın yanında gelişebilirdi. Ben F.Bahçe teknik ekibinde olsam kalede Volkan'ı oynatırım."
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:18
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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