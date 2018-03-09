Fenerbahçe’den UEFA’ya sürpriz çıkarma!

Fenerbahçe Yönetimi dün İsviçre'ye giderek UEFA'ya sürpriz bir çıkarma yaptı. Sarı-lacivertliler bilindiği gibi UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde zararını 30 milyon eurodan başlamak üzere kademeli olarak indirmek zorunda bulunuyor.

Bu sezon sonunda zararını 10 milyon euroya düşürmesi gereken sarı-lacivertliler kur farkından dolayı birçok kulüp gibi sıkıntılar yaşıyor. UEFA ile anlaşmanın imzalandığı tarihteki kur ile bugünkü kur arasında ciddi bir fark söz konusu. Anlaşmanın imzalandığı Mayıs 2016'da 3,2 lira olan euro kuru şu an ise 4,7'yi aşmış durumda.

Anlaşma imzalanırken kurun olası artışı da hesaplanmış ve buna göre önlemler alınmıştı. Ancak bu kadar yüksek artış beklenmiyordu. Henüz 2 seneyi bulmadan kurda yaşanan olağanüstü artış doğal olarak sarı-lacivertlileri sıkıntıya soktu. Bu konuyla ilgili yapılan ön görüşmelerde UEFA, bu sıkıntının çözülmesine sıcak baktı.

Bunun üzerine de Asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban dün UEFA'ya çıkarma yaparak yetkililere bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumda gelirlerin Türk lirası, giderlerin euro olması sebebiyle yaşanan sıkıntı detaylı şekilde anlatıldı.

Yönetimin dünkü buluşmada en önemli kozu ise Acıbadem ile yapılan sponsorluk anlaşması oldu. Sarı-lacivertli futbol takımının daha önce forma göğüs reklamı bulunmuyordu. Acıbadem ile yapılan uzun süreli bu anlaşma ile kulüp mali olarak rahatladığı gibi UEFA'ya sunulan dosyaya bu ek gelir yazıldı. Forma göğüs reklamı için yapılan uzun vadeli anlaşmadan elde edilecek gelir sunumun önemli parçalarından biri oldu.(Milliyet)