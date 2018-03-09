Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı

    Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı

    Geçtiğimiz sene futbol yaşantısını noktalayan 'nun instagram hesabı hack'lendi, hesaptan ve Afrin paylaşımları yapıldı.

    'nın efsane oyuncularından 'nun resmi instagram hesabı tarafından ele geçirildi.

    Kısa süre sonra hesaptan logosuyla İngilizce olarak "Real Madrid'le olan sözleşmemi feshedip Fenerbahçe'ye gitmeye karar verdim çünkü Afrin'deki Türk askerlerini destekliyorum" mesajı paylaşıldı.



    Daha sonra paylaşılan fotoğrafta ise "Afrin'de operasyon, Türkiye'yi destekliyorum" mesajı paylaşıldı.



    Ayyıldız Tim, Xabi Alonso'nun hesabından yaptığı diğer bir paylaşımda da kendi logosuyla birlikte şu mesajı paylaştı:

    "Hesabınız Türk siber ordusu Ayyıldız Tim tarafından hacklenmiştir. DM yazışmalarınız ve önemli bilgileriniz ele geçirilmiştir!"



    Hack'lenen hesaptan yapılan son paylaşımda ise Dünya Kadınlar Günü mesajı yayınlandı.



    Bu paylaşımlardan kısa süre sonra Xabi Alonso hack'lenen resmi hesabını geri aldı.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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