Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı
Geçtiğimiz sene futbol yaşantısını noktalayan Xabi Alonso'nun instagram hesabı hack'lendi, hesaptan Fenerbahçe ve Afrin paylaşımları yapıldı.
İspanya'nın efsane oyuncularından Xabi Alonso'nun resmi instagram hesabı Ayyıldız Tim tarafından ele geçirildi.
Kısa süre sonra hesaptan Fenerbahçe logosuyla İngilizce olarak "Real Madrid'le olan sözleşmemi feshedip Fenerbahçe'ye gitmeye karar verdim çünkü Afrin'deki Türk askerlerini destekliyorum" mesajı paylaşıldı.
Daha sonra paylaşılan fotoğrafta ise "Afrin'de operasyon, Türkiye'yi destekliyorum" mesajı paylaşıldı.
Ayyıldız Tim, Xabi Alonso'nun hesabından yaptığı diğer bir paylaşımda da kendi logosuyla birlikte şu mesajı paylaştı:
"Hesabınız Türk siber ordusu Ayyıldız Tim tarafından hacklenmiştir. DM yazışmalarınız ve önemli bilgileriniz ele geçirilmiştir!"
Hack'lenen hesaptan yapılan son paylaşımda ise Dünya Kadınlar Günü mesajı yayınlandı.
Bu paylaşımlardan kısa süre sonra Xabi Alonso hack'lenen resmi hesabını geri aldı.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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