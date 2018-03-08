Sarı Melekler’in rakibi Bursa – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    ’in rakibi

    Sarı Melekler’in rakibi Bursa
    Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off etabında mücadele eden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, bugün Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. İlk maçtan 3-1 galip ayrılan sarı- lacivertliler, saat 16.00'da 'de rakibini konuk edecek. kazanması halinde final grubuna adını yazdıracak.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:33
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