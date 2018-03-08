Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı
Geçtiğimiz sene futbol yaşantısını noktalayan Xabi Alonso'nun instagram hesabı hack'lendi, hesaptan Fenerbahçe ve Afrin paylaşımları yapıldı.
İspanya'nın efsane oyuncularından Xabi Alonso'nun resmi instagram hesabı Ayyıldız Tim tarafından ele geçirildi.
Kısa süre sonra hesaptan Fenerbahçe logosuyla İngilizce olarak "Real Madrid'le olan sözleşmemi feshedip Fenerbahçe'ye gitmeye karar verdim çünkü Afrin'deki Türk askerlerini destekliyorum" mesajı paylaşıldı.
Daha sonra paylaşılan fotoğrafta ise "Afrin'de operasyon, Türkiye'yi destekliyorum" mesajı paylaşıldı.
Ayyıldız Tim, Xabi Alonso'nun hesabından yaptığı diğer bir paylaşımda da kendi logosuyla birlikte şu mesajı paylaştı:
"Hesabınız Türk siber ordusu Ayyıldız Tim tarafından hacklenmiştir. DM yazışmalarınız ve önemli bilgileriniz ele geçirilmiştir!"
Hack'lenen hesaptan yapılan son paylaşımda ise Dünya Kadınlar Günü mesajı yayınlandı.
Bu paylaşımlardan kısa süre sonra Xabi Alonso hack'lenen resmi hesabını geri aldı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:44
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Volkan sen limitini doldurdun, artık bizim bile sana sabrımız kalmadı,bıktık saçma sapan haraketlerinden.
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Bu yaşa geldin sahada acemi oğlanlar gibi onunla bununla dalaşıyorsun, sakin kalmayı beceremiyorsun özrüne ancak yarım devre sadık kalırsın
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
iceman adam 30 milyonluk camiadan özür dileyeceği yerde Aykut hocasından dilemiş. Aziz, Aykut ve sen umarım defolup gidersiniz.
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