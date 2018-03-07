Volkan açıklaması – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Volkan açıklaması

    Volkan açıklaması
    'in menajeri Erdinç Şehit, sarı-lacivertli kaleci hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Radyospor'a konuşan Şehit, "'ın 'i oynatmayacağı doğru değil. Böyle bir durum kesinlikle yok. Performans olarak zaten sorunu yoktu, sadece kırmızı kart konusu var. Şampiyonluğa odaklandı, morali ise iyi" dedi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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