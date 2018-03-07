Van Persie yine sakatlandı!
Fenerbahçe'den devre arasında ayrılarak Feyenoord'on yolunu tutan van Persie, antrenmanda sakatlık yaşadı.
Feyenoord, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Robin Van Persie'nin antrenmanda sakatlandığını açıkladı.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Hollanda ekiplerinden eski takımı Feyenoord'a transfer olan Robin Van Perise'den sakatlık haberi geldi. Sarı-lacivertli kulüpte, yaşadığı sakatlık ve saha dışı olaylar ile futboldan uzak kalan Van Persie, AZ Alkmaar maçı hazırlıkları sırasında sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Van Persie'nin formasından ne kadar uzak kalacağı ise belirtilmedi.
Deneyimli futbolcu, Feyenoord formasıyla çıktığı 7 müsabakada 2 gol kaydetti.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:46
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İşte Beşiktaş'ın Quaresma savunması!
Toplam 20
Yorum
BlackEagle Yahu arkadaşlar düşman mıyız biz bu hakaretler? Çoğumuz aynı havayı soluyan aynı mahalleyi paylaşan insanlarız. Kendinize gelin.
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''Kulübü kimseye satmam, sattırmam!''
Toplam 7
Yorum
aslan 1.000.000 üye giriş parası 10.000 TL. verse 10 milyar yapar başımızda kafası çalışan başkan yok her takım için senaryo aynı..
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''Kulübü kimseye satmam, sattırmam!''
Toplam 7
Yorum
aslan Takıma üyelik bedava dersiniz 1 milyon kişi üye yapsanız yıllık aidat 1.000 tl den senelik aidat geliri 1 milyar yapar......
Van Persie yine sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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