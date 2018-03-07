Van Persie yine sakatlandı! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    yine sakatlandı!

    Van Persie yine sakatlandı!

    'den devre arasında ayrılarak Feyenoord'on yolunu tutan , antrenmanda sakatlık yaşadı.

    Feyenoord, devre arası döneminde kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Robin 'nin antrenmanda sakatlandığını açıkladı.

    Devre arası transfer döneminde 'den ekiplerinden eski takımı Feyenoord'a transfer olan Robin Van Perise'den sakatlık haberi geldi. Sarı-lacivertli kulüpte, yaşadığı sakatlık ve saha dışı olaylar ile futboldan uzak kalan Van Persie, AZ Alkmaar maçı hazırlıkları sırasında sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Van Persie'nin formasından ne kadar uzak kalacağı ise belirtilmedi.

    Deneyimli futbolcu, Feyenoord formasıyla çıktığı 7 müsabakada 2 gol kaydetti.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:46
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