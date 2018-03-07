Ligde peş peşe alınan Beşiktaş ve Akhisar mağlubiyetleri, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında rakiplerinin oldukça gerisinde bıraktı. Zirvenin iki ortağı Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den 6 puan fark yiyen sarı-lacivertli takım, iki hafta önce 3 puan önünde olduğu Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisinde kaldı. Yaşanan hayal kırıklıklarının ardından sarı-lacivertli camiada bir karamsarlık havası oluştu. Şampiyonluğa olan inanç giderek daha da azalırken, hedefe konan isimse teknik direktör Aykut Kocaman oldu. Tecrübe li hocaya tepkiler giderek artarken, 'isyan' sesleri yükselmeye başladı. Camianın önde gelen isimleri ve taraftarlar başta olmak üzere yönetimden de bazı isimler Kocaman'ın "süreci iyi yönetemediğini" savunuyor. Zaman zaman sosyal medyaya da yansıyan Kocaman'a yönelik eleştiriler özetle şöyle sıralanıyor:



1- Beşiktaş'la oynanan derbilerin etkisinden bir türlü kurtulamadı, gergin havayı dağıtamadı, Akhisar maçına da taşıdı; futbolcuların kafası karıştı.



2- Akhisar'dan 3 gol yemişiz, hala 'tacımız çalındı' diyor. Alay konusu oluyor. Kendini maça hazırlayamayan hoca, futbolcularını nasıl hazırlasın?



3- Kupa derbisinde sahanın en iyisi Mehmet Ekici'ydi ama Akhisar maçında 77 dakika kenarda bekletti. Soldado'yu da geç aldı. Bu nasıl oyun okuma!



4- Josef de Souza'yı çıkıyor, Mehmet Topal'ın yanına takımın en golcüsü Giuliano gidiyor. Yeter artık! İllallah ettik bu çift ön libero takıntısından.



5- Futbolcularda öz güven noksanlığı had safhada. Geriye düşünce bir korku, bir panik! Sanki rakipler Barcelona. Fenerbahçe'ye hiç yakışmıyor.



6- Yıldız futbolcuları açık hedef yapıyor, kamuoyu önünde acımasızca tartışıyor. O futbolcudan bir daha hayır gelir mi? Bu nasıl liderliktir!