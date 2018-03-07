Alex Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, taraftarla maç izlemek için İstanbula geliyor.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki taraftar ile, 16 Mart'ta oynanacak Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova THY Euroleague karşılaşmasını Ülker Sports Arena'da izleyecek.
Açık arttırma yöntemiyle yapılan oganizasyon için, Alex de Souza ile beraber maçı izlemek isteyen taraftarlar teklif verdi. Verilen en yüksek teklifin şu an için 7500 TL olduğu organizasyonda, Alex ile beraber locada maç izlemek için minimum verilmesi gereken teklif, 7600 TL oldu.
Ayrıca Alex'in 17 Mart'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyip izlemeyeceği merak konusu.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:59
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Kucka'ya tepkiler haksız değil!
Toplam 8
Yorum
ged 61 bizim takıma katkı yapmıyacağını bile bile kuçka yı değerinin 3 katına transfer edip duygusallık yaşayanlar gün yüzü görmesin...
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İkinci devre kabusu
Toplam 1
Yorum
Gslı Maçı Rıza hoca eliyle verdi..Gol atamıyorsun bari yeme..Kucka ve Olcay değişimi büyük hataydı..
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 25
Yorum
emmy Feghouli'ye 3 maç verenler buna 8 maç vermeli.Kural dışı hareket diye adama 3 maç verdiniz.Burda haklı veya haksız yumruk var.
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