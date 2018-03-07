Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki taraftar ile, 16 Mart'ta oynanacak Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova THY Euroleague karşılaşmasını Ülker Sports Arena'da izleyecek.

Açık arttırma yöntemiyle yapılan oganizasyon için, Alex de Souza ile beraber maçı izlemek isteyen taraftarlar teklif verdi. Verilen en yüksek teklifin şu an için 7500 TL olduğu organizasyonda, Alex ile beraber locada maç izlemek için minimum verilmesi gereken teklif, 7600 TL oldu.

Ayrıca Alex'in 17 Mart'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyip izlemeyeceği merak konusu.