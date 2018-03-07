Alex Türkiye'ye geliyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Türkiye'ye geliyor

    <a href="/index/alex?id=a0ce3b69-a1b8-4774-9b87-12169b9b942f" class="" rel="tag">Alex</a> Türkiye'ye geliyor

    'nin efsane futbolcusu , taraftarla maç izlemek için geliyor.

    'nin efsane futbolcusu , sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki taraftar ile, 16 Mart'ta oynanacak Doğuş-CSKA Euroleague karşılaşmasını 'da izleyecek.

    Açık arttırma yöntemiyle yapılan oganizasyon için, de Souza ile beraber maçı izlemek isteyen taraftarlar teklif verdi. Verilen en yüksek teklifin şu an için 7500 olduğu organizasyonda, ile beraber locada maç izlemek için minimum verilmesi gereken teklif, 7600 oldu.

    Ayrıca Alex'in 17 Mart'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyip izlemeyeceği merak konusu.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:59
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