Ülker Stadı'nda müze ve gezi turu başladı
Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu, ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ülker Stadı'nda gezi turları, bugün başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tur kapsamında ziyaretçilerin Fenerbahçe Müzesi'nin yanı sıra stattaki basın locası, yönetim locası, canlı maç anlatım odası, basın toplantı odası, Fenerbahçe ve misafir takım soyunma odaları, yedek kulübesi gibi birçok yeri gezebileceği belirtildi.
Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'nun, pazartesi ve iç sahada oynanacak maç günleri hariç haftanın her günü hizmet vereceği aktarıldı.
Gezilerin söz konusu günlerde saat 10.00'da başlayacağı ve yaklaşık 1.5 saat süreceği kaydedildi.
Müze girişinden alınabilecek biletlerin fiyatları ise, tam 30 lira, indirimli 20 lira olarak belirlendi.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:56
-
Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 21
Yorum
Ahmet Kartal Takım iyi değil. Dün Halis Özkahya yerine başka biri olsa Medel kırmızı kartla oyun dışındaydı. Bir de penaltı var ki perişan olurduk.
-
Bruma'dan G.Saray itirafı geldi
Toplam 3
Yorum
zoppa rodrigues ve feghouli çok iyi birde oraya kasımpaşadan trezeguet katıp rekabeti yukarı çekeriz sinan yasine elveda demenin zamanı geldi!
-
Fatih Terim'den dev takas!
Toplam 1
Yorum
geberiklere elveda yeter emre akbaba takası süper olur yasin ve selçuğun yerine trezeguet ve soner aydoğdu cuk olur asamoah ve hızlı bir forvet katarsak takım uçar!
Ülker Stadı'nda müze ve gezi turu başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.