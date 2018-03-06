Ülker Stadı'nda müze ve gezi turu başladı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Ülker Stadı'nda müze ve gezi turu başladı

    Ülker Stadı'nda müze ve gezi turu başladı

    Efsanesi Stadyum ve , ziyaretçilerine kapılarını açtı.

    Futbol Takımı'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ülker Stadı'nda gezi turları, bugün başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tur kapsamında ziyaretçilerin Müzesi'nin yanı sıra stattaki basın locası, yönetim locası, canlı maç anlatım odası, basın toplantı odası, Fenerbahçe ve misafir takım soyunma odaları, yedek kulübesi gibi birçok yeri gezebileceği belirtildi.

    Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve 'nun, pazartesi ve iç sahada oynanacak maç günleri hariç haftanın her günü hizmet vereceği aktarıldı.

    Gezilerin söz konusu günlerde saat 10.00'da başlayacağı ve yaklaşık 1.5 saat süreceği kaydedildi.

    Müze girişinden alınabilecek biletlerin fiyatları ise, tam 30 lira, indirimli 20 lira olarak belirlendi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:56
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