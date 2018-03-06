Bilet fiyatlarına tepki – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bilet fiyatlarına tepki

    Bilet fiyatlarına tepki

    yönetiminin maçı için belirlediği bilet fiyatları, konuk ekip taraftarlarını isyan ettirdi.

    'in 25. haftasında oynanacak - maçı öncesi, açıklanan bilet fiyatları gündem yarattı. Daha önce ile evinde oynadığı maçta, konuk taraftarlar için 7,5 tl gibi bir ücret belirleyen Yeni Malatyaspor yönetimi, Fenerbahçe maçı için misafir tribünü bilet fiyatını 130 tl olarak açıkladı. Fenerbahçeli taraftarlar bilet fiyatlarına büyük tepki gösterdi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bilet fiyatlarına tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN