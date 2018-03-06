‘Başkanlık için iyi şanslar’ – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    için iyi şanslar’

    ‘Başkanlık için iyi şanslar’
    F.Bahçe'nin eski futbolcusu Mateja Kezman, 'dan Aziz Yıldırım'a destek paylaşımında bulundu. Kezman, Yıldırım'ın hazırladığı kitapçığı paylaşarak, "'yi dünya çapında bir kulüp yaptı. Hayatını kulübe adamış bir adam. Gelecek yıllarda da için iyi şanslar" dedi.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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