Kadıköy'de tartışmalı pozisyonlar! Gol iptal edildi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Teleset Mobilyaspor Akhisar'a 3-2 mağlup oldu.
Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe'nin bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilirken, sarı-lacivertliler bir pozisyonda da penaltı bekledi.
PENALTI İTİRAZLARI
74. dakikada Soldado ceza sahasında Mustafa Yumlu'nun müdahalesiyle yerde aldı. Fenerbahçe futbolcularının penaltı beklentisine Arda Kardeşler daha olumsuz yanıt verdi.
OFSAYT TARTIŞMASI
80. dakikada sarı-lacivertlilerin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasına kaldırdığı topta Mehmet Topal kafayla topu indirdi
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
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