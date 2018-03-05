Kadıköy'de tartışmalı pozisyonlar! Gol iptal edildi – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'de tartışmalı pozisyonlar! Gol iptal edildi

    Kadıköy'de tartışmalı pozisyonlar! Gol iptal edildi

    Fenerbahçe, 'in 24. haftasında sahasında Teleset Mobilyaspor Akhisar'a 3-2 mağlup oldu.

    Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda Akhisarspor karşısında ağır yara aldı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda geri dönüşü tamamlayamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

    'deki maçta Fenerbahçe'nin bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilirken, sarı-lacivertliler bir pozisyonda da penaltı bekledi.



    PENALTI İTİRAZLARI
    74. dakikada Soldado ceza sahasında 'nun müdahalesiyle yerde aldı. Fenerbahçe futbolcularının penaltı beklentisine Arda Kardeşler daha olumsuz yanıt verdi.




    OFSAYT TARTIŞMASI
    80. dakikada sarı-lacivertlilerin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasına kaldırdığı topta Mehmet Topal kafayla topu indirdi
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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