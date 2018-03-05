F.Bahçe’den penaltı isyanı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    F.Bahçe’den penaltı isyanı

    F.Bahçe’den penaltı isyanı
    , dün iki pozisyonda penaltı bekledi. İlk olarak 64. dakikada ceza alanına gönderilen topa yükselen Fernandao, arkadan müdahale eden Miguel Lopez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda hakeme giderek pozisyonun penaltı olduğu itirazında bulundular ancak karar devam oldu. 83'te ise bu kez ile girdiği ikili mücadelede ceza alanında yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler'in kararı yine devam oldu. Soldado bu karara oldukça sinirlendi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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