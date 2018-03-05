Eski yıldızdan çok konuşulacak Aziz Yıldırım paylaşımı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Eski yıldızdan çok konuşulacak paylaşımı

    Eski yıldızdan çok konuşulacak Aziz Yıldırım paylaşımı

    'nin eski yıldızı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'a övgüler yağdırdı.

    Sarı lacivertlilerin 100. yılındaki şampiyonluk kadrosunda yer alan eski golcü , başkan 'ın hazırlattığı kitapçıkta kendisine ayrılan sayfanın fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

    ""Aziz Başkan, tüm hayatını 'ye adamış bir insan. Bu, ona saygı için. Elbette ki inişler ve çıkışlar olacaktır ancak o, Fenerbahçe'yi bir dünya kulübü yaptı. Gelecekte başarılar başkan"

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:03
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