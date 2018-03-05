Eski yıldızdan çok konuşulacak Aziz Yıldırım paylaşımı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mateja Kezman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aziz Yıldırım'a övgüler yağdırdı.
Sarı lacivertlilerin 100. yılındaki şampiyonluk kadrosunda yer alan eski golcü Mateja Kezman, başkan Aziz Yıldırım'ın hazırlattığı kitapçıkta kendisine ayrılan sayfanın fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:
""Aziz Başkan, tüm hayatını Fenerbahçe'ye adamış bir insan. Bu, ona saygı için. Elbette ki inişler ve çıkışlar olacaktır ancak o, Fenerbahçe'yi bir dünya kulübü yaptı. Gelecekte başarılar başkan"
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:03
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Toplam 18
Yorum
horoz Bu fener ligimizin en en şirkef takımıdır anlayan anladı ligin tadını kaçıran tek takımdır.Oynadığı tüm derbi maçlarda oyuncuların yaptığı f
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Bafetimbi Gomis'ten yeni kontrat açıklaması
Toplam 2
Yorum
adam adamsın
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Kameni bekleneni vermedi
Toplam 5
Yorum
kale hiç kaleci bulamıyorsanız gidin anadolu takımlarından kaleci transferi yapın kameniden daha iyileri var ve net golleri çıkardıkları oluyor
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