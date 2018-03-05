Eski yıldızdan çok konuşulacak Aziz Yıldırım paylaşımı

Sarı lacivertlilerin 100. yılındaki şampiyonluk kadrosunda yer alan eski golcü Mateja Kezman, başkan Aziz Yıldırım'ın hazırlattığı kitapçıkta kendisine ayrılan sayfanın fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

""Aziz Başkan, tüm hayatını Fenerbahçe'ye adamış bir insan. Bu, ona saygı için. Elbette ki inişler ve çıkışlar olacaktır ancak o, Fenerbahçe'yi bir dünya kulübü yaptı. Gelecekte başarılar başkan"



