Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la oynadığı U21 maçında rakibine yaptığı sert hareket sonrasında tepki çeken Makedon futbolcu Eljif Elmas, Akhisarspor maçının kadrosuna alınmadı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:38
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
gfff NORMAL,1 YIL SOZLESMESI OLAN TOPCUYA 9 MILYON EURO VERENI KIM TUTAR?
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
Bayram Çok beceriksiz bir scout idi gitmesi galatasaraya faydalı olacaktır
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Ahmet Çakar'dan olay yorum:'Aptalca...'
Toplam 3
Yorum
dogrutespit bence BJK macı 11i bozulmamalıydı ekici sener atıf soldado 11 de olsa bu macı 4-1 FB alırdı
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