Belalım!
Fenerbahçe Kadıköy'de TM Akhisar'a 3-2 yenilerek ağır yara aldı Teknik direktör Aykut Kocaman'ın "sistem hatası" vermesi şok yenilgide büyük rol oynadı. Soldado'yu 69, Mehmet Ekici'yi 80 dakika kulübede tutan Kocaman'ın ne yapmak istediğini kimse anlamadı. İlk yarıda iki farklı geriye düşen sarı-lacivertliler, Giuliano ve Aatıf’ın gollerine rağmen rakibini yakalayamadı. İki haftadır ‘sıfır’ çeken Kanarya, zirvenin 6 puan gerisine düştü
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor'a Kadıköy'de 3-2 yenildi. Geçtiğimiz hafta da derbide Beşiktaş'a mağlup olan Kanarya, iki haftada 6 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Galatasaray ve Medipol Başakşehir kazandığı için sahaya mutlak 3 puan için çıkan sarı-lacivertliler ilk yarıda umduğunu değil bulduğunu yedi. Kapalı savunma anlayışı ve kontratak taktiğini kusursuz uygulayan Akhisar, 14'te Serginho ve 35'de Seleznov ile iki kez gelip, iki gol bularak skoru 2-0'a getirdi. Fenerbahçe ise ilk yarıda 4-5 kez kaleyi yoklasa da çerçeveyi bulamadı.
GERİ DÖNMEYİ BAŞARAMADI
Beşiktaş ile üst üste oynadığı iki maçta fiziksel ve ruhsal yönden hırpalanan sarı-lacivertli takıma doğrusu talihi de yardım etmiyordu. İkinci yarıda kaybedecek bir şeyi kalmayan Fenerbahçe tüm hatlarıyla saldırıya geçti. 57'de Dirar'ın pasında Giuliano'nun kafası ile gelen gol umutlandırdı. Nevar ki savunma uyuyunca iki dakika sonra Larsson, kafayla meşin yuvarlağı 3. kez filelerle buluşturdu: 1-3. 67'de Aatıf'ın uzaktan şık golü farkı tekrar bire indirdi. Ancak derbi yorgunluğu üzerlerine çeken sarı-lacivertli oyuncular sonraki bölümden tüm çabasına rağmen skoru değiştiremedi. Zirve yarışında hayati önemdeki 3 puan daha çöpe gitti.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:28
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
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