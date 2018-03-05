Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Akhisar yenilgisi sonrası, "Volkan Demirel'in yaptıklarını anlamak hakikaten çok zor. Fırat Aydınus'un belki de maç boyunca bizim lehimize verdiği tek olumlu karar Volkan'ın daha önce atılmamasını sağlamaktı. Volkan'ın yaptığını anlayamıyorum. Volkan Demirel takım kaptanı. Çok yazık…" ifadelerini kullanmıştı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:21
-
Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
kartal Bjk.-Fb. maçını tekrar bir izlesinler Quaresma'ya önce Souza dirsek atıyor herkes görüyor, ayrıca M.Ekici Pepeyi itip yere düşürüyor .
-
Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB FUTBOLCUSU OLSAYDI 2 MACLA YIRTARDI MEIRLES OYUNCUYA VURDU,HAKEME KUFUR ETTI EL KOL HAREKETLER YAPTI 6 MAC DERKEN 2MAC CEZA ALDI
-
Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi haciz şoku!
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA COK NORMAL, TAKIMLARI MENAJERLER YONETIYO VE SAGIYOLAR. GS'YIN BORCU FUTBOL TARIHINDE RECOR 2.6 MILYAR TL.
Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.