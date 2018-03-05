Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'dan flaş kararı!

    <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a>'dan flaş <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a> kararı!

    Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Akhisar yenilgisi sonrası, "Volkan Demirel'in yaptıklarını anlamak hakikaten çok zor. Fırat Aydınus'un belki de maç boyunca bizim lehimize verdiği tek olumlu karar Volkan'ın daha önce atılmamasını sağlamaktı. Volkan'ın yaptığını anlayamıyorum. Volkan Demirel takım kaptanı. Çok yazık…" ifadelerini kullanmıştı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:21
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