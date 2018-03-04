Volkan Şen’e dava – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    ’e dava

    Volkan Şen’e dava
    SARI-lacivertliler, eski oyuncusu ile 1 milyon euro serbest kalma tazminatı karşılığında yollarını ayırmıştı. Ancak Volkan'ın bu paranın şimdiye kadar sadece 200 bin euro'sunu ödediği bildirildi. 'nin kalan 800 bin euro'nun tahsilatı için dava açtığı ifade edildi. Şen ara transferde Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Atiker Konyaspor'a transfer olmuştu.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
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