Taraftarlar, Mehmetçik için tek yürek oldu – Fotomaç – 04 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Taraftarlar, Mehmetçik için tek yürek oldu

    Taraftarlar, Mehmetçik için tek yürek oldu

    ile ’e gelerek Mehmetçiğin Afrin operasyonuna destek oldular.

    Zeytin Dalı Hareketi 44'üncü gününde sürerken, toplumun bütün kesimlerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin operasyonuna destek geliyor. ile , 'in 'na gelerek Mehmetçiğin Afrin operasyonuna destek verdi. Taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ezan susmaz, bayrak inmez, ordumuza kimsenin gücü yetmez" sloganı attılar.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftarlar, Mehmetçik için tek yürek oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN