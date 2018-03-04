Taraftarlar, Mehmetçik için tek yürek oldu
Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarları Kilis’e gelerek Mehmetçiğin Afrin operasyonuna destek oldular.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:45
-
Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
emin Sezon başında fikstürü yaparken bu tarih aralıklarını göremiyormuydunuz.sebeb gösterirken tökezlemeyin.Bahane üreterek kimseyi kandıramazsın
-
Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
taraftar desene TFF nin FENER düşmanlığı tescilli.
-
Bay asist Feghouli
Toplam 2
Yorum
AHMET beşiktaşlı caner yanında küfür ediyor kart çıkaramıyor.dünkü maçta galatasaraylı futbolcuların gördüğü sarı kartlar çok komikti.tam kalkavan
Taraftarlar, Mehmetçik için tek yürek oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.