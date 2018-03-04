Ozan Tufan’a diyet programı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    ’a diyet programı

    Ozan Tufan’a diyet programı
    Affedilerek yeniden takımla idmanlara başlayan Ozan Tufan'ın kiloları yine başına dert oldu. Genç oyuncuyu fazla kilolu bulan teknik heyet, özel bir diyet programı verilmesini istedi. Ozan ayrıca bireysel antrenör Fatih Yıldız eşliğinde özel çalışmalar yaparak, form tutacak. Öte yandan Ozan kadro dışı sürecindeki tavırları ile takdir aldı. Aykut Kocaman, ne yönetim ne kendisi hakkında tek kelime etmeyen öğrencisine bir şans daha verdi.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:53
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