Kadıköy'de tartışmalı pozisyonlar! Gol iptal edildi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Teleset Mobilyaspor Akhisar'a 3-2 mağlup oldu.
Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda Akhisarspor karşısında ağır yara aldı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda geri dönüşü tamamlayamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrıldı.
Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe'nin bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilirken, sarı-lacivertliler bir pozisyonda da penaltı bekledi.
PENALTI İTİRAZLARI
74. dakikada Soldado ceza sahasında Mustafa Yumlu'nun müdahalesiyle yerde aldı. Fenerbahçe futbolcularının penaltı beklentisine Arda Kardeşler daha olumsuz yanıt verdi.
OFSAYT TARTIŞMASI
80. dakikada sarı-lacivertlilerin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasına kaldırdığı topta Mehmet Topal kafayla topu indirdi
Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe'nin bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilirken, sarı-lacivertliler bir pozisyonda da penaltı bekledi.
PENALTI İTİRAZLARI
74. dakikada Soldado ceza sahasında Mustafa Yumlu'nun müdahalesiyle yerde aldı. Fenerbahçe futbolcularının penaltı beklentisine Arda Kardeşler daha olumsuz yanıt verdi.
OFSAYT TARTIŞMASI
80. dakikada sarı-lacivertlilerin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasına kaldırdığı topta Mehmet Topal kafayla topu indirdi
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kadıköy'de tartışmalı pozisyonlar! Gol iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.