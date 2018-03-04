"Hala bir çocuğum" – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    "Hala bir çocuğum"

    "Hala bir çocuğum"

    Faslı futbolcu kendini anlattı: “ hiçbir zaman büyümeyecek bir çocuktur. Tam bir velettir diyebiliriz”

    Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu , FBTV'deki 1'e 1 programında kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, "Nabil Dirar bir çocuktur. Tam bir velettir diyebiliriz. Hiçbir zaman büyümeyecek bir çocuktur. Hayatı olduğu gibi kabul eden bir insandır" dedi. Futbolcu olmasının kendisi için bir şans olduğunu vurgulayan Dirar, "Ama ben hala kendim olmaya çalışıyorum. Özümden uzaklaşmamaya gayret ediyorum. Şakalaşmayı, insanlarla eğlenmeyi seviyorum" diye konuştu.

    "Tamircilik yaptım"
    Küçükken araba tamirciliği yaptığını da kaydeden Nabil, "2 gün okula gidiyordum, 3 gün bir oto tamirhanesinde çalışıyordum. Bunun yanında da düşük bir seviyede futbol oynamak istiyordum, biraz hayatımı kazanabilmek" ifadelerini kullandı
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:51
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