"Hala bir çocuğum"
Faslı futbolcu kendini anlattı: “Nabil Dirar hiçbir zaman büyümeyecek bir çocuktur. Tam bir velettir diyebiliriz”
"Tamircilik yaptım"
Küçükken araba tamirciliği yaptığını da kaydeden Nabil, "2 gün okula gidiyordum, 3 gün bir oto tamirhanesinde çalışıyordum. Bunun yanında da düşük bir seviyede futbol oynamak istiyordum, biraz hayatımı kazanabilmek" ifadelerini kullandı
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:51
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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