Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bugün sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Hafta içinde 9 kişi kalmasına karşın Beşiktaş ile oynadığı kupa maçından 2-2'lik skorla ayrılmayı başaran sarı-lacivertli ekibi yine zorlu bir rakiple mücadele edecek. Akhisar son 3 maçını gol yemeden kazandı, üstelik Fenerbahçe deplasmanına çıktığı son 3 maçın 2'sinde puan aldı.



FENERBAHÇE-AKHİSAR İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin 11'i: Kameni, Isla, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Fernandao, Giuliano

TM Akhisar'ın 11'i: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Muğdat, Serginho, Eray, Larsson, Seleznyov





İLK YARIDAKİ MAÇTAN GALİP AYRILDI

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında sezonun ilk yarısında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maçı yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı. Bu kritik karşılaşmda Fenerbahçe'nin üç as ismi de forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Janssen'in yanı sıra Beşiktaş maçında kırmızı kart gören kaleci Volkan Demirel ve Alper Potuk takımlarını yalnız bırakacak. Tüm bunlara karşılık sarı-lacivertli takımda galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.

İKİ OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.

OKAN BURUK YOK

Eksik futbolcunun bulunmadığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.

9 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 4. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında yaşayan sarı-lacivertli ekip, sonrasında Ülker Stadı'nda yaptığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fenerbahçe ile Akhisar, ligde 11 kez karşı karşıya gelirken sarı-lacivertli ekip 5 maçta puan kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe rakibi karşısında 6 galibiyet alırken ayrıca 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Ligdeki son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden Akhisar, 270 dakikadır kalesinde gol görmüyor.