Ahmet Çakar'dan F.Bahçelileri kızdıran paylaşım

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

Ünlü çizgi film Sylvester ve Tweety'den bir fotoğrafın altına "Mini mini bir kuştu, çok hoştu, Ramiz Köfte kıyma yaptı!" mesajını yazan Çakar'ın tweeti en çok etkileşim alanlar arasına girdi.