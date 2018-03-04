Ahmet Çakar'dan F.Bahçelileri kızdıran paylaşım
Eski FIFA hakemi ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin TM Akhisarspor'a 3-2 mağlup olduğı maçın ardından olay yaratan bir paylaşım yaptı
Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.
Ünlü çizgi film Sylvester ve Tweety'den bir fotoğrafın altına "Mini mini bir kuştu, çok hoştu, Ramiz Köfte kıyma yaptı!" mesajını yazan Çakar'ın tweeti en çok etkileşim alanlar arasına girdi.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:31
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