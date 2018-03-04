Ahmet Çakar'dan F.Bahçelileri kızdıran paylaşım – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    'dan F.Bahçelileri kızdıran paylaşım

    Ahmet Çakar'dan F.Bahçelileri kızdıran paylaşım

    Eski FIFA hakemi ve ünlü yorumcu , Fenerbahçe'nin TM Akhisarspor'a 3-2 mağlup olduğı maçın ardından olay yaratan bir paylaşım yaptı

    Futbol yorumcusu , sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

    Ünlü çizgi film Sylvester ve Tweety'den bir fotoğrafın altına "Mini mini bir kuştu, çok hoştu, Ramiz Köfte kıyma yaptı!" mesajını yazan Çakar'ın tweeti en çok etkileşim alanlar arasına girdi.



    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:31
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