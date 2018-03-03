Valbuena ilk 11’de – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Valbuena ilk 11’de

    Valbuena ilk 11’de

    Fransız yıldız, ligdeki Akhisar maçında ilk 11’e dönüyor. Aykut hoca, kupa derbisinde sahanın yıldızı olan ’i de İsla’ya tercih edebilir. Forvette ise cezası biten yer alacak

    Kupada Beşiktaş'ın karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkan , ligde pazar günü 'de oynayacakları Akhisar maçına bambaşka bir onbir hazırlıyor. Kaleci Volkan cezası nedeniyle yok; kale Kameni'nin. Kocaman'ın, derbinin savunma dörtlüsünü bozmayı düşünmediği, yine Skrtel-Neustadter ile başlayıp, 'i de oynatmayı planladığı öğrenildi. Bu durumda İsla yedek kalacak. Ancak sarı-lacivertli hoca Şener-İsla kararını tam olarak vermedi. İsmail sakat olduğu için Hasan Ali'nin forması da garanti. Aykut hoca, iç saha maçlarında Valbuena'yı ilk 11'de oynatma kararı almıştı. Bu karara uyması bekleniyor. Cezası biten ise kupa maçında gol atan 'nun yerine tek forvet olarak sahaya çıkacak.

    Bu sezon 7 lig maçında yedek soyunan Valbuena, 'ye 5 gol-8 asistlik bir katkı sağladı. Valbuena; 5 golün 3'ünü, 8 asistin ise 5'ini Kadıköy'de gerçekleştirdi

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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