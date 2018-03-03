Valbuena ilk 11’de
Fransız yıldız, ligdeki Akhisar maçında ilk 11’e dönüyor. Aykut hoca, kupa derbisinde sahanın yıldızı olan Şener’i de İsla’ya tercih edebilir. Forvette ise cezası biten Fernandao yer alacak
Kupada Beşiktaş'ın karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkan Aykut Kocaman, ligde pazar günü Kadıköy'de oynayacakları Akhisar maçına bambaşka bir onbir hazırlıyor. Kaleci Volkan cezası nedeniyle yok; kale Kameni'nin. Kocaman'ın, derbinin savunma dörtlüsünü bozmayı düşünmediği, yine Skrtel-Neustadter ile başlayıp, Şener'i de oynatmayı planladığı öğrenildi. Bu durumda İsla yedek kalacak. Ancak sarı-lacivertli hoca Şener-İsla kararını tam olarak vermedi. İsmail sakat olduğu için Hasan Ali'nin forması da garanti. Aykut hoca, iç saha maçlarında Valbuena'yı ilk 11'de oynatma kararı almıştı. Bu karara uyması bekleniyor. Cezası biten Fernandao ise kupa maçında gol atan Soldado'nun yerine tek forvet olarak sahaya çıkacak.
Bu sezon 7 lig maçında yedek soyunan Valbuena, Fenerbahçe'ye 5 gol-8 asistlik bir katkı sağladı. Valbuena; 5 golün 3'ünü, 8 asistin ise 5'ini Kadıköy'de gerçekleştirdi
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
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Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
Valbuena ilk 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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