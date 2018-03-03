Valbuena ilk 11’de

Kupada Beşiktaş'ın karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkan Aykut Kocaman, ligde pazar günü Kadıköy'de oynayacakları Akhisar maçına bambaşka bir onbir hazırlıyor. Kaleci Volkan cezası nedeniyle yok; kale Kameni'nin. Kocaman'ın, derbinin savunma dörtlüsünü bozmayı düşünmediği, yine Skrtel-Neustadter ile başlayıp, Şener'i de oynatmayı planladığı öğrenildi. Bu durumda İsla yedek kalacak. Ancak sarı-lacivertli hoca Şener-İsla kararını tam olarak vermedi. İsmail sakat olduğu için Hasan Ali'nin forması da garanti. Aykut hoca, iç saha maçlarında Valbuena'yı ilk 11'de oynatma kararı almıştı. Bu karara uyması bekleniyor. Cezası biten Fernandao ise kupa maçında gol atan Soldado'nun yerine tek forvet olarak sahaya çıkacak.



Bu sezon 7 lig maçında yedek soyunan Valbuena, Fenerbahçe'ye 5 gol-8 asistlik bir katkı sağladı. Valbuena; 5 golün 3'ünü, 8 asistin ise 5'ini Kadıköy'de gerçekleştirdi