‘Savaşın’ sözleri patlama yaptırdı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    ‘Savaşın’ sözleri patlama yaptırdı

    ‘Savaşın’ sözleri patlama yaptırdı
    F.Bahçe'de ligde 3-1 kaybedilen derbisi sonrası başkan futbolcularla bir görüşme yapıp, "Kaybedecekseniz de bunu savaşarak yapın. O zaman asla 'Neden kaybettiniz' demem. Önünüzde yine bir derbi fırsatı var, çıkın kendinizi gösterin" dediği ortaya çıktı. Fenerbahçeli futbolcuların 'daki son derbide aşırı gerginliğinin bir nedenin de bu olduğu öğrenildi.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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