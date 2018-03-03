‘Sahada yaşandı ve bitti’ – Fotomaç – 03 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    yaşandı ve bitti’

    ‘Sahada yaşandı ve bitti’
    , 'daki kupa derbisinde ile maç boyunca didişip durmaları ile ilgili konuştu. İspanyol futbolcu, "Benim ona büyük saygım var, onun da bana saygı duyduğuna inanıyorum. yaşananlar sahada kaldı" diye konuştui. Soldado, artık lige döndüklerini, Akhisar'ı yenerek yeni bir çıkış başlatacaklarını kaydetti.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Sahada yaşandı ve bitti’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN