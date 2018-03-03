Neden affedildi? Ozan planı belli oldu? – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Neden affedildi? Ozan planı belli oldu?

    Neden affedildi? Ozan planı belli oldu?

    Beşiktaş derbisi sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'da devre arası kampına götürülmeyen ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Ozan Tufan affedildi.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:40
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