Vodafone Park'taki olaylı Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin yankıları sosyal medyaya da taştı. Sarı-lacivertli yöneticilerden Selim Kosif, Twitter hesabından bir Quaresma paylaşımı yaptı. Kosif bir başka kullanıcının hazırladığı "Kalabaklıkta yumruk sayyalıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp 'Tutmayın beni' ayaklarına yatan korkak tavuk. Bırakın futbolcu demeye, erkek demeye bin şahit lazım" şeklindeki paylaşımı retweet etti.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Selim Kosif daha sonra kendisini sıkıntıya sokabilecek bu paylaşımını kaldırdı. Fenerbahçeli idarecinin geçmişteki emsallere bakılarak PFDK'ya sevk edilme ihtimali bulunuyor.



Melo ceza almıştı

PFDK daha önce eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya twitter paylaşımı nedeniyle ceza vermişti. Brezilyalı oyuncu, Aziz Yıldırım'a edilen küfrü retweet etmesi gerekçesiyle 2 maçtan men edilmişti. Melo için yapılan savunmaya rağmen cezası onanmıştı.