‘Korkak tavuk’ – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    ‘Korkak tavuk’

    ‘Korkak tavuk’

    Vodafone Park'taki olaylı Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin yankıları sosyal medyaya da taştı. Sarı-lacivertli yöneticilerden , Twitter hesabından bir Quaresma paylaşımı yaptı. Kosif bir başka kullanıcının hazırladığı "Kalabaklıkta yumruk sayyalıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp 'Tutmayın beni' ayaklarına yatan korkak tavuk. Bırakın futbolcu demeye, erkek demeye bin şahit lazım" şeklindeki paylaşımı retweet etti.

    PAYLAŞIMI KALDIRDI
    Selim Kosif daha sonra kendisini sıkıntıya sokabilecek bu paylaşımını kaldırdı. Fenerbahçeli idarecinin geçmişteki emsallere bakılarak 'ya sevk edilme ihtimali bulunuyor.


    Melo ceza almıştı
    PFDK daha önce eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya twitter paylaşımı nedeniyle ceza vermişti. Brezilyalı oyuncu, Aziz Yıldırım'a edilen küfrü retweet etmesi gerekçesiyle 2 maçtan men edilmişti. Melo için yapılan savunmaya rağmen cezası onanmıştı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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