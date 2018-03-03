‘Korkak tavuk’
Vodafone Park'taki olaylı Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin yankıları sosyal medyaya da taştı. Sarı-lacivertli yöneticilerden Selim Kosif, Twitter hesabından bir Quaresma paylaşımı yaptı. Kosif bir başka kullanıcının hazırladığı "Kalabaklıkta yumruk sayyalıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp 'Tutmayın beni' ayaklarına yatan korkak tavuk. Bırakın futbolcu demeye, erkek demeye bin şahit lazım" şeklindeki paylaşımı retweet etti.
PAYLAŞIMI KALDIRDI
Selim Kosif daha sonra kendisini sıkıntıya sokabilecek bu paylaşımını kaldırdı. Fenerbahçeli idarecinin geçmişteki emsallere bakılarak PFDK'ya sevk edilme ihtimali bulunuyor.
Melo ceza almıştı
PFDK daha önce eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya twitter paylaşımı nedeniyle ceza vermişti. Brezilyalı oyuncu, Aziz Yıldırım'a edilen küfrü retweet etmesi gerekçesiyle 2 maçtan men edilmişti. Melo için yapılan savunmaya rağmen cezası onanmıştı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
Yorum
Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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