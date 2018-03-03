F.Bahçe yine PFDK’lık oldu – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    F.Bahçe yine ’lık oldu

    F.Bahçe yine PFDK’lık oldu
    , 'yi yine affetmedi! Sarı-lacivertli kulüp, 'la 'da oynanan kupa derbisinin ardından bir kez daha 'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada sevkin, taraftarların neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat", "talimatlara aykırı hareket" ile Yayın Talimatı'nın 12/3 maddesi uyarınca yapıldığı bildirildi.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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