Mehmet Ekici'ye büyük tepki!
Sakatlığı nedeniyle uzun süredin Fenerbahçe formasından uzak kalan Mehmet Ekici, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş karşısında sahaya ilk 11'de çıktı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:01
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Beşiktaş, Fellaini'yi ezeli rakibine kaptırdı!
Toplam 23
Yorum
gsli Bu adam da asamoah gibi oldu ha... bir galatasarayda bir değil, araya bazen bjk katıyorlar bir tane de fenerbahçe görmüştüm :)
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Savcılık, Tosic kararını verdi
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ hahahah maç var ya uğraşın uğraşın böyle devam yıpratıyorsunuz ama ne beşiktaşı ne bizleri sadece KENDİNİZİ ! BU ŞEKİLDE ZOR ÇOK ZOR!!!!!!!!
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Toplam 1
Yorum
UĞUR LENS TEN NE BEKLİYORSUN DA OYNATIYORSUN? TARAFTAR ŞENOL A TEPKİ GÖSTERMEKTE HAKLI
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