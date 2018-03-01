Mehmet Ekici'ye büyük tepki! – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    'ye büyük tepki!

    <a href="/index/mehmet-ekici?id=ac80e663-8d18-48ef-b565-3ccd30dbf67d" class="" rel="tag">Mehmet Ekici</a>'ye büyük tepki!

    Sakatlığı nedeniyle uzun süredin Fenerbahçe formasından uzak kalan Mehmet Ekici, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş karşısında sahaya ilk 11'de çıktı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:01
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