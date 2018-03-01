Hollanda ekolü

Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım sürekli yapılan transferlerle kulüp borcunun yükselmesinden şikayetçi. Bunun içinde çözümü içeriden bulmakta ısrarlı. Yeniden başkanlığa hazırlanan Aziz Yıldırım, alt yapı hamlesini ciddi biçimde hayata geçirmek için profesyonel bir ekiple ilk teması kurdu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, çok emek verdikleri öz kaynaklardan bir türlü ürün gelmemesi üzerine ciddi bir değişime gitme kararı aldı. Avrupa'nın 'futbolcu fabrikası' olan Hollanda'dan bir heyet başkan Aziz Yıldırım ile buluşmak üzere İstanbul'a geldi. Yönetimle görüşmelerde bulunan bu heyet, tesisleri de gezerek artıları ve eksileri bir bir not etti. Hollandalı ekip öncelikle doğru organizasyonu kurmak için kolları sıvayacak. Ardından da alt yapıdan A Takıma yeni yıldızlar kazandırmaya çalışacak.

EFSANELER ONAYLADI

Aziz Yıldırım bu hamlesine kalkışmadan önce sarı-lacivertli kulüpte futbolcu veya teknik direktör olarak çalışmış eski Hollandalılara da danıştı. Yıldırım, Pierre van Hooijdonk ve Dirk Kuyt'ın haricinde fikirlerine büyük önem verdiği geçen sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat ile de görüştü. Hollanda futbolunun 3 önemli ismi de ülkelerinden gelen heyet hakkında olumlu referans verince projenin start alması için düğmeye basıldı.