Hollanda ekolü – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ekolü

    Hollanda ekolü

    F.Bahçe’nin öz kaynaklarından yeterince faydalanamadığını düşünen Yıldırım harekete geçti. Güçlü alt yapı için ‘futbolcu fabrikası’ ’dan bir ekip geldi

    Sarı-lacivertlilerde başkan sürekli yapılan transferlerle kulüp borcunun yükselmesinden şikayetçi. Bunun içinde çözümü içeriden bulmakta ısrarlı. Yeniden başkanlığa hazırlanan Aziz Yıldırım, alt yapı hamlesini ciddi biçimde hayata geçirmek için profesyonel bir ekiple ilk teması kurdu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, çok emek verdikleri öz kaynaklardan bir türlü ürün gelmemesi üzerine ciddi bir değişime gitme kararı aldı. Avrupa'nın 'futbolcu fabrikası' olan 'dan bir heyet başkan Aziz Yıldırım ile buluşmak üzere 'a geldi. Yönetimle görüşmelerde bulunan bu heyet, tesisleri de gezerek artıları ve eksileri bir bir not etti. Hollandalı ekip öncelikle doğru organizasyonu kurmak için kolları sıvayacak. Ardından da alt yapıdan A Takıma yeni yıldızlar kazandırmaya çalışacak.

    EFSANELER ONAYLADI
    Aziz Yıldırım bu hamlesine kalkışmadan önce sarı-lacivertli kulüpte futbolcu veya teknik direktör olarak çalışmış eski Hollandalılara da danıştı. Yıldırım, Pierre van Hooijdonk ve 'ın haricinde fikirlerine büyük önem verdiği geçen sezon 'de teknik direktörlük yapan ile de görüştü. Hollanda futbolunun 3 önemli ismi de ülkelerinden gelen heyet hakkında olumlu referans verince projenin start alması için düğmeye basıldı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hollanda ekolü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN