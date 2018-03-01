Fernandao'nun cezası açıklandı!
PFDK, Fenerbahçeli Fernandao'ya 2 maç men cezası verdi!
TFF'nin resmi sitesinden de konuyla ilgili yayınlanan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Karar verilmiştir.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
-
Eljif’in derdi bel
Toplam 7
Yorum
fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
-
"Alanyaspor kesinlikle Süper Lig'de kalmalıdır"
Toplam 1
Yorum
Alanyalı Eyvah alanyasporda düştü demektir.
-
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 26
Yorum
beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
Fernandao'nun cezası açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.