Fernandao'nun cezası açıklandı! – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'nun cezası açıklandı!

    Fernandao'nun cezası açıklandı!

    PFDK, Fenerbahçeli 'ya 2 maç men cezası verdi!

    , Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde ve ligde oynanacak Akhisar maçında forma giyemeyecek.

    TFF'nin resmi sitesinden de konuyla ilgili yayınlanan açıklama şu şekilde:

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

    FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

    Karar verilmiştir.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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