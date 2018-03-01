Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Ali Koç seçimi kazanması halinde hoca ve direktör hamlesini açıkladı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:52
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 3
Yorum
tekin ne alaka aykut kocaman 3 temmuz sürecinde ali koçla omuz omuza mücadele etmiş bir hoca ali koçun aykut hocadan kolay kolay vazgeçmez
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Yıldırım'dan Koç'un dev planına, karşı hamle!
Toplam 23
Yorum
reis aziz yildirim cek git ya cek git yeter
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Beşiktaş, Fellaini'yi ezeli rakibine kaptırdı!
Toplam 5
Yorum
fikri temizel bizmkiler tavuk yumurta yapdığı zaman gıdaklar bizimkiler de aynı tavuk gibi bir futbolcu alacakları zaman dünyaya duyuruyorlar lar sonradad
Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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