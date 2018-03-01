6’da 6 yaptı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    6’da 6 yaptı

    6’da 6 yaptı
    FFENERBAHÇE, 'nda bu sezon oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Sarı-lacivertli takım 5. turda 'u 6-0 ve 4-1, son 16'da İstanbulspor'u 2-0 ve 1-0 sonuçlarla geçerken, çeyrek finalde de Giresunspor'u 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Oynadığı altı maçta 17 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
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