Ali Koç'un dev altyapı projelerine rakibi Yıldırım'dan cevap geldi. Başkan Aziz Yıldırım, konusunda uzman Hollandalı bir ekibi Türkiye getirerek tesisleri gezdirdi. Deneyimli ekiple anlaşan Yıldırım, üyelerle bu haberi kısa süre içinde paylaşacak.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:56
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
UA Bi 10 sene göremeyeceğiniz şampiyonlukmu? :))))))
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
1903 FENERIN HAS ADAMI FIRAT AYDINUS'u duyunca coşmuş. Cüneyt çok ugrasti beceremedi, Firat'i da sizinle birlikte o çimlere gömeceğiz.
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Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
Toplam 4
Yorum
ÇEÇOO LİSELİ TAYFA SENİNLE ÖLÜME GİDER !
Yıldırım'dan Koç'un dev planına, karşı hamle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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