Valbuena: “Şampiyon olabilecek güce sahibiz”
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, şampiyon olabilecek güce sahip olduklarını söyledi.
Sezon başına oranla birlik ve beraberlik duygularının arttığını da ifade eden sarı-lacivertli oyuncu, "Buna bağlı olarak maç kazanmaya başladık. Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla 15 maçlık bir seri yakalamıştık. Maç kazanmak, kuşkusuz gelişimimize de katkı sağlıyor. Kazandığımız maçlar, bizim vitaminimiz. Beşiktaş mağlubiyeti bizi etkilememeli. Hedefimiz belli. Fenerbahçe, son 3 sezonu şampiyon tamamlayamadı ve artık şampiyon olmaya ihtiyacı var. 4. yıldızı takabilmek de çok önemli bir hedef, bizim için. Hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğu olmak üzere iki farklı hedefimiz var. Sezon sonunda bu hedeflere ulaşmak istiyoruz ve şampiyon olabilecek güce sahibiz" diye konuştu.
"Benim için milli takıma dönmek zor gibi gözüküyor"
Milli takımla ilgili görüşlerini de paylaşan Valbuena, "Benim için milli takıma dönmek zor gibi gözüküyor. Başarılı ve gelecek vadeden yeni bir neslin geldiğini görüyoruz. Ben, Fransa Milli Takımı için çok şey yaptım ve o formayı giymek benim için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Kendi ülkenin formasını giymenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Tercihim, Fenerbahçe'ye odaklanmak ve bu forma altında şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.
"Fenerbahçe, kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar atmosferine sahip kulüp"
Fransız oyuncu, Türkiye'de futbola çok büyük tutkunun olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ama Fenerbahçe'ye daha büyük bir tutku var. Kariyerim boyunca güzel atmosferlerde oynadım ama burası başka bir seviye. Fenerbahçe, kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar atmosferine sahip kulüp."
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:45
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Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Toplam 3
Yorum
Bunların hepsi şaibeli Cesaret edemezler karekterleri bozuk Bunlarda zerre kadar şeref yok Yönetimden milyor Dolarlar çalınmış kimse bilmiyor yuh derler adama
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Ağabeylerini solladı
Toplam 2
Yorum
Salih 6107 Burak- Rodeaga, Sosa - Yusuf' birlikte oynamalıdır. Ayrıca bu takıma altyapıdan Hüseyin, A.Rahim ile birlikte en az 3-4 oyuncu katılmalıdır
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G.Saray'dan açıklama geldi! Sakatlarda son durum
Toplam 1
Yorum
Hangi okuldan belgeli Sakatlar hakkında Fatih açıklama yapmiş anlayan varsa bir adım beri gelsin Tam anlamıyla KUÜ beyin açıklaması
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