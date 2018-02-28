Valbuena: “Şampiyon olabilecek güce sahibiz” – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Valbuena: “Şampiyon olabilecek güce sahibiz”

    Valbuena: “Şampiyon olabilecek güce sahibiz”

    'nin Fransız futbolcusu , şampiyon olabilecek güce sahip olduklarını söyledi.

    Sarı-lacivertli ekibin başarılı futbolcusu Valbuena, Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundu. Kendisi için futbolun eşittir hayat olduğunu ifade eden Fransız yıldız, "Maç kazandığımız akşamlar, benim için en mutlu akşamlardır. Yarışmacı ve mücadeleci bir insanım. Sahaya çıktığımda işim için, başarılı olmak için her şeyimi ortaya koyarım. Ayrıcalıklı bir işimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Sezon başına oranla birlik ve beraberlik duygularının arttığını da ifade eden sarı-lacivertli oyuncu, "Buna bağlı olarak maç kazanmaya başladık. Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla 15 maçlık bir seri yakalamıştık. Maç kazanmak, kuşkusuz gelişimimize de katkı sağlıyor. Kazandığımız maçlar, bizim vitaminimiz. mağlubiyeti bizi etkilememeli. Hedefimiz belli. Fenerbahçe, son 3 sezonu şampiyon tamamlayamadı ve artık şampiyon olmaya ihtiyacı var. 4. yıldızı takabilmek de çok önemli bir hedef, bizim için. Hem hem de lig şampiyonluğu olmak üzere iki farklı hedefimiz var. Sezon sonunda bu hedeflere ulaşmak istiyoruz ve şampiyon olabilecek güce sahibiz" diye konuştu.

    "Benim için milli takıma dönmek zor gibi gözüküyor"
    Milli takımla ilgili görüşlerini de paylaşan Valbuena, "Benim için milli takıma dönmek zor gibi gözüküyor. Başarılı ve gelecek vadeden yeni bir neslin geldiğini görüyoruz. Ben, Fransa Milli Takımı için çok şey yaptım ve o formayı giymek benim için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Kendi ülkenin formasını giymenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Tercihim, Fenerbahçe'ye odaklanmak ve bu forma altında şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.

    "Fenerbahçe, kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar atmosferine sahip kulüp"
    Fransız oyuncu, Türkiye'de futbola çok büyük tutkunun olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ama Fenerbahçe'ye daha büyük bir tutku var. Kariyerim boyunca güzel atmosferlerde oynadım ama burası başka bir seviye. Fenerbahçe, kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar atmosferine sahip kulüp."
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:45
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