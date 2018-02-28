PFDK Fernandao için toplandı!
PFDK, Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanacak olan kupa maçı öncesi bugün olağanüstü toplandı
Fenerbahçe'nin Fernandao için savunmasını vermesinin ardından saat 13:30 sularında olağanüstü toplanan PFDK'dan Fernandao'ya ceza çıkması durumunda sarı-lacivertli kulüp, yarın maçtan önce Tahkim Kurulu'na başvuracak ve saat 20:30'da başlayacak derbiden önce kararın çıkmasını bekleyecek.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:55
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Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Toplam 3
Yorum
Bunların hepsi şaibeli Cesaret edemezler karekterleri bozuk Bunlarda zerre kadar şeref yok Yönetimden milyor Dolarlar çalınmış kimse bilmiyor yuh derler adama
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Ağabeylerini solladı
Toplam 2
Yorum
Salih 6107 Burak- Rodeaga, Sosa - Yusuf' birlikte oynamalıdır. Ayrıca bu takıma altyapıdan Hüseyin, A.Rahim ile birlikte en az 3-4 oyuncu katılmalıdır
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G.Saray'dan açıklama geldi! Sakatlarda son durum
Toplam 1
Yorum
Hangi okuldan belgeli Sakatlar hakkında Fatih açıklama yapmiş anlayan varsa bir adım beri gelsin Tam anlamıyla KUÜ beyin açıklaması
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