PFDK Fernandao için toplandı! – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Fernandao için toplandı!

    PFDK Fernandao için toplandı!

    , - arasında oynanacak olan kupa maçı öncesi bugün olağanüstü toplandı

    - derbisinde attığı golün ardından tribünlere doğru yaptığı hareketin ardından Hukuk Müşavirliği tarafından PFKD'ya sevk edilen Fenerbahçeli Fernandao için Fenerbahçe savunmasını verdi.

    Fenerbahçe'nin Fernandao için savunmasını vermesinin ardından saat 13:30 sularında olağanüstü toplanan 'dan Fernandao'ya ceza çıkması durumunda sarı-lacivertli kulüp, yarın maçtan önce 'na başvuracak ve saat 20:30'da başlayacak derbiden önce kararın çıkmasını bekleyecek.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:55
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