Kocaman'dan zorunlu rotasyon!
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de sağlık heyetinden gelen rapor planları değiştirdi. Derbide görev alan birçok futbolcunun rejenerasyon (Yenileme) antrenmanlarıyla Akhisarspor maçına hazırlanmasına karar verildi. Zirvedeki puan durumu da dikkate alındığında alınacak veya kaybedilecek her puanın büyük bir kayıp olacağı şampiyonluk yarışında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlier Ziraat Türkiye Kupası'a farklı bir kadroyla çıkacak.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:52
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Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Toplam 3
Yorum
Bunların hepsi şaibeli Cesaret edemezler karekterleri bozuk Bunlarda zerre kadar şeref yok Yönetimden milyor Dolarlar çalınmış kimse bilmiyor yuh derler adama
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Ağabeylerini solladı
Toplam 2
Yorum
Salih 6107 Burak- Rodeaga, Sosa - Yusuf' birlikte oynamalıdır. Ayrıca bu takıma altyapıdan Hüseyin, A.Rahim ile birlikte en az 3-4 oyuncu katılmalıdır
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G.Saray'dan açıklama geldi! Sakatlarda son durum
Toplam 1
Yorum
Hangi okuldan belgeli Sakatlar hakkında Fatih açıklama yapmiş anlayan varsa bir adım beri gelsin Tam anlamıyla KUÜ beyin açıklaması
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