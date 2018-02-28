Kocaman'dan zorunlu rotasyon!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de sağlık heyetinden gelen rapor planları değiştirdi. Derbide görev alan birçok futbolcunun rejenerasyon (Yenileme) antrenmanlarıyla Akhisarspor maçına hazırlanmasına karar verildi. Zirvedeki puan durumu da dikkate alındığında alınacak veya kaybedilecek her puanın büyük bir kayıp olacağı şampiyonluk yarışında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlier Ziraat Türkiye Kupası'a farklı bir kadroyla çıkacak.