Janssen'i Feyenoord kapıyor – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Janssen'i Feyenoord kapıyor

    Janssen'i Feyenoord kapıyor

    Hollanda ekibi, F.Bahçe’de sakatlığı nedeniyle 2.5 aydır forma giyemeyen yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti

    Vincent Janssen için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hollanda basınında çıkan haberlere göre, 'de yaklaşık 2.5 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen genç golcü için Feyenoord harekete geçti. Feyenoord Report'un haberinde, Janssen'in Feyenoord için çok iyi bir forvet opsiyonu olacağı belirtilirken, oyuncuyu AZ Alkmaar'da oynarken elinden kaçıran Hollanda devinin bu defa istediğini alabileceği ifade edildi. 'de kiralık olarak forma giyen Janssen'in Tottenham ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:35
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