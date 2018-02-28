Fernandao'nun cezası açıklandı!

Fernandao , Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde ve ligde oynanacak Akhisar maçında forma giyemeyecek.

TFF'nin resmi sitesinden de konuyla ilgili yayınlanan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Karar verilmiştir.