Fernandao'nun cezası açıklandı!
PFDK, Fenerbahçeli Fernandao'ya 2 maç men cezası verdi!
TFF'nin resmi sitesinden de konuyla ilgili yayınlanan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Karar verilmiştir.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:33
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
sportmen Ne dışarıda ne de sahada tahrikten geri kalmayacaklar.FB deGS de BJK nın en zayıf noktasının sahada tahrik olduğunu biliyorlar,asla vazgeçme
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
knnbjk o oyuncunuzun ismi de ali kalınbıyıkmıydı neydi. bülent yılıdırımda iyide kalınbıyık kadar değil.
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UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."
Toplam 12
Yorum
Kadir Ac tavuk kendini dari ambarinda sanarmis. ilk yari 2-0 olunca ne olacak? turmu atliyacaktiniz?
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