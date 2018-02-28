Fenerbahçeli futbolcular galibiyette kararlı

Vodafone Park Stadı'nda yarın akşam saat 20:30'da başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Özgür Yankaya da dördüncü hakem olacak.



"İSMAİL'İN OYUNDAN ÇIKMASI DENGEMİZİ BOZDU"

Beşiktaş karşısında 8'inci dakikada Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçen ancak 32'nci dakikada İsmail Köybaşı'nın sakatlığının nüksetmesi ve bir sağ bek oyuncu Şener Özbayraktar'ın oyuna girmesiyle tüm oyun dengesi bozulan Fenerbahçe'de futbolcuların, "Oyuna iyi başladık ve golü de erken bulduk ancak İsmail Köybaşı'nın oyundan çıkması oyun dengemizi bozdu" dediği öğrenildi.



FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA HATALARI EZBERLETİLDİ

Spor Toto Süper Lig oynanan karşılaşmanın hemen 4 gün sonrasında bu sefer kupada karşı karşıya gelecek olan iki ekipte, Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, sahasında oynayacağı 2'nci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Tecrübeli teknik adamın, 3-1 kaybedilen lig karşılaşmasında yapılan hataları futbolcularıyla paylaştığı ve görüntüler üzerinden sık sık uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Maçın ilk 20 dakikasındaki oyunu tüm maça yaymak isteyen Kocaman'ın kupa maçı kadrosunda değişikliğe gideceği ve Beşiktaş'ın zaaflarından yararlanarak Kadıköy'de oynanacak maç öncesi final kapısını aralamak istediği belirtildi.



KOCAMAN'IN KUPA PLANI

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın fiziksel olarak yorgun olduğunu düşündüğü ve PFDK'ya sevk edilen Fernandao'yu ceza almasa dahi derbinin 11'inde görev vermeyeceği gelen bilgiler arasında. Teknik adamın Brezilyalı golcünün yerine Soldado'yu sahaya süreceği öğrenildi. Sakatlığı nükseden İsmail Köybaşı'nın yerine de Hasan Ali Kaldırım'a forma vermeyi planlayan Kocaman, kalede ise bu tarz maçları birçok kez oynayan ve kazanma alışkanlığı olan Volkan Demirel'e görev vermesi bekleniyor.