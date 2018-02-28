Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Fenerli futbolcular, "Beşiktaş ligde kazandı ama onları yenecek ve eleyecek gücümüz var. Bunu ispat edeceğiz" dediler. Kocaman, "Bu takımın kalitesi çok daha iyi futbol oynamaya layık! Kupada bunu sahada görmek isterim" dedi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:20
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL YARIN TARAFTARA ACILIYOR MUZEYI GEZEBILRSIN
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL HAKLISIN TARIHE GECEREK ILK YARIDA 5 DK UZADI KPASA MACI 45 3 DE OLMAYAN PENALTI YEDIK
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL KADIKOYDE OLDUGU GIBI YINE SELCUK LA OLACAGIZ SEN SAMPIYONLUK MACINDA ALEX I OYNATMAYAN AYKUT LAMI OLUCAN
Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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