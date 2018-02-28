Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler

    Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler

    Fenerli futbolcular, "Beşiktaş ligde kazandı ama onları yenecek ve eleyecek gücümüz var. Bunu ispat edeceğiz" dediler. Kocaman, "Bu takımın kalitesi çok daha iyi futbol oynamaya layık! Kupada bunu sahada görmek isterim" dedi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:20
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