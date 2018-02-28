Büyük rotasyon bekleniyor

AYKUT Kocaman, yarınki kupa derbisi öncesi kadroda rotasyona gidiyor. Sürekli şans verdiği Neustadter ve Nabil Dirar'ı dinlendirmeyi düşünen sarı-lacivertli teknik adam, bu oyuncuların yerine Skrtel ve Alper Potuk'u ilk 11'e monte etmeyi düşünüyor. Kaledeki tercihini bu kez Volkan Demirel'den yana yapacak olan Kocaman, Mehmet Ekici'ye ise en azından ikinci yarıda şans verecek. Kupa derbisinde Valbuena'nın ve Şener'in de ilk 11'de oynama şansları var. Fernandao'ya ceza çıkarsa Soldado'da mecburen tek forvet.