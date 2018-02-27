Valbuena karasızlığı
AYKUT Kocaman, Beşiktaş'la bu kez kupada oynanacak derbide kadroda bazı değişikliklere gidecek. Kalede bu defa Volkan Demirel'i tercih etmesi beklenen sarı-lacivertli hoca, İsmail'in sakat olması nedeniyle sol bekte Hasan Ali'yi oynatacak.
SKRTEL YENİDEN GÖREVE
Kocaman'ın, savunmada ise Neto'yu kesip Skrtel'e şans vermesi büyük ihtimal görünürken, Valbuena tercihi ise çok merak ediliyor. Kocama n, pazar günkü derbide yedek soyundurduğu Valbuena'yı oyuna çok geç aldığı için büyük eleştiri almış, bu durum yenilginin en büyük nedenlerinden biri gösterilmişti. Aykut hoca, kupa derbisi öncesi Fransız yıldızda kararsızlık yaşıyor.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 22:32
-
Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
-
Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
-
G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
Valbuena karasızlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.