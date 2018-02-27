Valbuena karasızlığı

AYKUT Kocaman, Beşiktaş'la bu kez kupada oynanacak derbide kadroda bazı değişikliklere gidecek. Kalede bu defa Volkan Demirel'i tercih etmesi beklenen sarı-lacivertli hoca, İsmail'in sakat olması nedeniyle sol bekte Hasan Ali'yi oynatacak.

SKRTEL YENİDEN GÖREVE

Kocaman'ın, savunmada ise Neto'yu kesip Skrtel'e şans vermesi büyük ihtimal görünürken, Valbuena tercihi ise çok merak ediliyor. Kocama n, pazar günkü derbide yedek soyundurduğu Valbuena'yı oyuna çok geç aldığı için büyük eleştiri almış, bu durum yenilginin en büyük nedenlerinden biri gösterilmişti. Aykut hoca, kupa derbisi öncesi Fransız yıldızda kararsızlık yaşıyor.