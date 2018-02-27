Üç maçta zirve bizim

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, derbi yenilgisiyle morali bozulan futbolculara umut aşılıyor. Tecrübeli hoca takımı ile dün yaptığı toplantıda, "Sakın üzülmeyin, henüz bir şey kaybetmiş değiliz. Hala yarışa ortağız ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" ifadelerini kullandı.