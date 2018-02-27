Üç maçta zirve bizim – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Üç maçta zirve bizim

    Üç maçta zirve bizim

    Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, derbi yenilgisiyle morali bozulan futbolculara umut aşılıyor. Tecrübeli hoca takımı ile dün yaptığı toplantıda, "Sakın üzülmeyin, henüz bir şey kaybetmiş değiliz. Hala yarışa ortağız ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" ifadelerini kullandı.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:21
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