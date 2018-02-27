Üç maçta zirve bizim
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, derbi yenilgisiyle morali bozulan futbolculara umut aşılıyor. Tecrübeli hoca takımı ile dün yaptığı toplantıda, "Sakın üzülmeyin, henüz bir şey kaybetmiş değiliz. Hala yarışa ortağız ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" ifadelerini kullandı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:21
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Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
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